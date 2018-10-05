Грозный, 5 октября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. В честь 200-летнего юбилея города Грозный 200 малоимущих семей Чечни стали владельцами нового жилья. В подарок от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова они получили квартиры. Ключи от них вручил им в ходе торжественной церемонии открытия Дня города глава Чечни Рамзан Кадыров.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье (фрагмент). 1965

Еще одна красивая акция прошла в Цветочном парке Грозного. В честь юбилея столицы была устроена коллективная свадьба — 200 пар сочетались узами брака. По традиции состоялась церемония выхода невест и обычай чеченской свадьбы с выходом новобрачной к роднику. Все гости, приехавшие на 200-летний юбилей Грозного, были рады стать участниками свадебных торжеств.

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Напомним, сегодня, 5 октября, столица Чечни отмечает 200-летний юбилей. К празднику приготовлено много подарков для горожан. Многие улицы города преобразились. Реконструировано почти 500 дворов, проспект имени Мухаммеда Али, улицы имени Нурсултана Назарбаева и Хамзата Орзамиева. Появился новый парк имени короля Иорданского Хашимитского Королевства Хусейна бен Талала.