Тюмень, 5 октября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В Тюмени осуждена группа лиц за хищение фар с автомобилей марки Porsche Cayenne. За два месяца 2017 года они сняли и реализовали фары с десятка иномарок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Waaghals Фара Poesche Cayenne

По версии следствия, один из жителей Тюмени временно проживал в Москве. Он подговорил своих знакомых тюменцев снимать фары с дорогостоящих иномарок, переправлять их в столицу России, а доходы с продажи запчастей делить на четверых.

Похитители фар попались, когда их заметил сосед хозяина машины. Правоохранителям удалось найти два комплекта непереправленных в Москву фар, снятых с автомобилей марки Porsche Cayenne, а один из участников преступной группы уличён ещё и в краже двух зеркал заднего вида с автомобиля Mercedes Benz стоимостью более 20 тыс. рублей. Зеркала были найдены и возвращены владельцам.

Похитители запчастей с дорогостоящих иномарок признаны виновными в совершении серий преступлений по ст. 158 УК РФ («Кража»). Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 800 тыс. рублей.

Суд назначил троим участникам преступной группы лишение свободы на срок от 4,5 до 5,5 лет каждому в зависимости от степени участия, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Участник группы, замешанный лишь в одной краже, осуждён к 2,5 годам лишения свободы условно.

Также суд удовлетворил шесть заявленных исков потерпевших о возмещении ущерба на общую сумму более 438 тыс. рублей.