Симферополь, 5 октября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Крымчанам, которые потеряли свои деньги в украинских банках, могут увеличить размер компенсации со 100 тысяч до полумиллиона рублей. Об этом 5 октября в эфире крымской радиостанции сообщил председатель комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов.

Images Money Горелые деньги

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда крымчане приносят оригинал договора, в котором указан номер счёта, но на нём фактически нет денег, поскольку банки их перевели на другие счета», — отметил депутат.

По его словам, в Крыму около 15 тысяч таких вкладчиков, чья общая сумма невозвращённых денег, по различным оценкам, составляет от 1,5 до 3 млрд рублей.

«Сейчас эксперты собирают необходимую информацию и обоснование соответствующей законодательной инициативы, чтобы рассчитать сумму необходимых финансовых средств, если будет возмещение не 100, а 300 или 500 тысяч рублей», — подчеркнул Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения с Россией на полуострове действовало около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады крымчан составляли около 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. Ещё в марте банк ограничил операции физических лиц, а потом перестал обслуживать всех клиентов.

Летом 2018 года депутат ГД Андрей Козенко заявил, что крымчане, которые не успели получить все полагающиеся им выплаты, могут обращаться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.