Санкт-Петербург, 5 октября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. У станции «Приморская» на третьей (зеленой) линии Петербургского метрополитена появится второй наземный вестибюль. Это следует из распоряжения городского комитета по градостроительству и архитектуре, опубликованного 5 октября.

Alex Florstein Fedorov, Wikimedia Commons Станция «Приморская»

Согласно распоряжению, в срок до 15 октября 2019 года должна быть подготовлена документация по планировке территории для размещения вестибюля № 2 станции «Приморская» с наклонным ходом и переходным коридором.

Согласно приложенной к распоряжению схеме, второй вестибюль «Приморской» появится на улице Беринга, на противоположном от действующего вестибюля берегу реки Смоленки.

Распоряжение КГА принято в связи с обращением Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга, курирующего строительство метро.

«Приморская» долгие годы была конечной станцией Невско-Василеостровской линии. Перестала быть таковой весной 2018 года, с открытием построенной к ЧМ-2018 новой ветки, до станций «Новокрестовская» и «Беговая».

Станция «Приморская» открыта 28 сентября 1979 года. Наименование получила из-за близкого расположения от берега Финского залива. Пассажиропоток в «часы пик» составляет приблизительно 10 тысяч человек в час.