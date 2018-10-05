Луганск, 5 октября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Развод сил в Станице Луганской 5 октября снова сорвала Украина, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает «Луганский информационный центр».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, 5 октября в назначенное время войска ЛНР запустили белую сигнальную ракету как сигнал о готовности к отводу сил и средств в Станице Луганской. Однако ответа со стороны Украины так и не последовало.

«Сегодня ВСУ подтвердили в очередной раз, что они не готовы выполнять те договоренности, которые были достигнуты в Минске», — сказал Филипоненко.

Напомним, попытки провести развод сил в Станице Луганской между ЛНР и Украиной совершались уже несколько десятков раз, но ни разу они не завершились успехом.