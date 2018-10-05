Кишинёв, 5 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Молдавии 5 октября началось заседание глав правительств стран-членов ГУАМ. Как передает ИА REGNUM, Молдавия, Грузия и Украина на саммите представлены премьер-министрами, а Азербайджан — на уровне вице-премьера.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Элитное сборище

Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что ГУАМ — «эффективная платформа для регионального сотрудничества и полезный механизм решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены».

Особенно важно, по его словам, «сплотить усилия по преодолению замороженных конфликтов на пространстве ГУАМ с соблюдением суверенитета и территориальной целостности государств-членов организации» (Молдавия включает в свою «территориальную целостность» территорию ПМР, Грузия — Южную Осетию и Абхазию, Азербайджан — Нагорный Карабах, а Украина — Донбасс и даже Крым).

Он призвал продвигать в рамках Генассамблеи ООН резолюцию о замороженных конфликтах на пространстве ГУАМ и их влиянии на мир, безопасность и развитие. Филип поблагодарил страны ГУАМ за поддержку в ООН в прошлом году резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

«Это стало проявлением солидарности, которую могли продемонстрировать только друзья Республики Молдова. Принятие данной резолюции — еще одно доказательство того, что, только объединив усилия, в том числе благодаря сотрудничеству в ГУАМ, можно сделать так, чтобы наш голос был услышан на международном уровне», — длобавил Филип.

Среди обсудавшихся на встрече тем — развитие международных перевозок по коридору ГУАМ и транспортного коридора ГУАМ, снятие платы за роуминг между странами ГУАМ, внедрение зоны свободной торговли на пространстве организации. В итоге стороны подписали совместное заявление и протокол о таможенном сотрудничестве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью кишиневскому изданию NewsMaker заявил, что ГУАМ создавалась, «как пояс противодействия российской экспансии», и общая позиция четырех стран «должна быть активнее и мощнее».