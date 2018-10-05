Донецк, 5 октября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. ВСУ 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 4 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Marines.mil Воронка от взрыва

Согласно сообщению, на всех направлениях украинские каратели применяли минометы, гранатометы и различное стрелковое оружие. Под обстрелом оказались 16 населенных пунктов. Огнем боевиков была повреждена одна линия электропередач, однако повреждение было оперативно устранено. В общей сложности за сутки ВСУ выпустили по республике 183 единицы боеприпасов.

Сутками ранее украинские войска выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует перемирие, однако ВСУ продолжают вести обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.