Симферополь, 5 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Обновленная выставка «Сто лет служения науке», организованная к столетнему юбилею Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского открылась в Музее истории, сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

Владимир Иванович Вернадский

Отмечается, что выставка отражает основные этапы становления первого университета в Крыму и влияние этого эпохального события на развитие высшего образования на полуострове в целом.

Выступивший на церемонии открытия директор Музея истории КФУ Андрей Непомнящий отметил, что эта выставка является одним из важнейших мероприятий по подготовке к 100-летию университета. Являясь своеобразным итогом, она одновременно открывает перспективы для дальнейшей исследовательской работы по воссозданию вклада в развитие науки тысяч сотрудников вуза, трудившихся здесь на протяжении этого века.

Особое внимание в исторической теме формирования вуза уделено его руководителям. Сегодня Крымский федеральный университет носит имя одного из первых своих ректоров — ученого с мировым именем, академика Владимира Вернадского. Его личные вещи, семейные фотографии, награды и титульные листы фундаментальных трудов собраны в витринах Музея.

Важной частью экспозиции является галерея известных ученых — выдающихся сотрудников вуза, которые своими оригинальными идеями и исследованиями обогатили потенциал отечественной науки, получили международное признание. На также представлены фотографии корпусов и карты с обозначением их расположения, схемы, иллюстрирующие как переименования вуза, так и его структуру в разные годы, анкеты выдающихся профессоров и другие экспонаты.

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского расположен в городе Симферополе, является крупнейшим высшим учебным заведением Крыма, входит в десятку федеральных университетов России. Вуз является преемником первого высшего учебного заведения в Крыму — Таврического университета, основанного в 1918 году по инициативе Соломона Самойловича Крыма.