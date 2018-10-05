Джакарта, 5 октября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В результате серии землетрясений и цунами в Индонезии погиб 1571 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, заявил 5 октября на брифинге официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Tasnimnews.com Горе в Индонезии

По его словам, ранения получили более 2,5 тыс. человек, свои дома были вынуждены покинуть свыше 70 тыс. местных жителей.

Напомним, 28 сентября в Индонезии серия мощных землетрясений вызвала цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. В пострадавшем регионе продолжается поисково-спасательная операция.