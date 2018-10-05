Владивосток, 5 октября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Уже в ближайшие два дня Дальний Восток окажется во власти тайфуна «Конг-Рей». По прогнозам синоптиков, рано утром 7 октября он выйдет на центральную часть Японского моря и к середине дня окажется вблизи острова Хоккайдо. А уже к вечеру дожди и сильный ветер придут на юг Сахалина и Курилы, передаёт ОТР.

Ian Burt Глаз бури

«Проходя над центральной частью Японского моря, облачный шлейф тайфуна может задеть крайний юг и восточную часть Приморья», — уточнил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Здесь пройдут дожди различной интенсивности. Максимум осадков (30−40 мм) может прийтись на территорию от Преображения до Ольги. На этом участке возможен и максимальный ветер (до 100 км/ч). Высота волн в Японском море может достигать 4−4,5 метров.

На днях в регионе «хозяйничал» другой тайфун — «Трами». Он принёс на Сахалин ливни, а порывы ветра достигали 40 метров в секунду.