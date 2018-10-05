Париж, 5 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Девятнадцать региональных советников французской партии «Национальное объединение» объявили о своей поддержке на европейских выборах главы французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна, сообщает Europe1.

Kenji-Baptiste OIKAWA Николя Дюпон-Эньян

В открытом письме эти советники, которые были избраны в 2015 году в партию «Национальное объединение», заявляют, что они поддерживают Николя Дюпон-Эньяна и его партию «Вставай, Франция». Они также сожалеют, что «две основные оппозиционные партии, ни «Республиканцы», ни «Национальный фронт», не хотят считаться с голосом народа», а «президент Эммануэль Макрон хочет вовлечь Францию в последний этап лишений».

Глава партии «Вставай, Франция» также призвал оппозиционные партии присоединиться к нему. В своем письме 19 избранных должностных лиц приглашают Марин Ле Пен «услышать их желание» и присоединиться к Николя Дюпон-Эньяну.

Напомним, Николя Дюпон-Эньян, бывший союзник главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, объявил 23 сентября, что собирается возглавить свой список на выборах в Европарламент, несмотря на призыв к совместному списку, начатому в мае 2018 года Марин Ле Пен.