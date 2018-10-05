Ханой, 5 октября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. 4 октября во Вьетнаме состоялась конференция, посвященная 30-летию со дня принятия первого закона о привлечении иностранных инвестиций. В этом году Вьетнам был официально признан одной из наиболее привлекательных стран для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) как в Юго-Восточной Азии, так и во всем мире.

(сс) Quangpraha Хошимин

Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук присутствовал на церемонии открытия конференции, а также выступил с приветственным словом. Премьер-министр сообщил, что 30 лет развития вьетнамской экономики продемонстрировали правильность избранного курса. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», прямые иностранные инвестиции стали неотъемлемой частью развития экономики СРВ. В настоящее время на территории Вьетнама осуществляется 26 500 проектов 129 стран мира, а объем инвестиций составляет 334 миллиарда долларов.

Вьетнам и дальше планирует создавать благоприятные условия для привлечения иностранного капитала. Учитывая грядущие глобальные изменения в экономике, Вьетнам должен успеть адаптироваться к новым реалиям, поэтому правительство СРВ поддерживает тесные контакты с представителями ТНК и другими крупными инвесторами.