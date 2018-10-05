Нью-Дели, 5 октября, 2018, 16:55 — ИА Регнум. 4 октября председатель правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амит Шах заявил, что правительство Индии и лично премьер-министр Индии Нарендра Моди доказали, что властям небезразлично благосостояние индийских граждан, снизив цены на бензин и дизельное топливо с 5 рупий за литр до 2,5 рупии за литр.

Geograph.ie Цены на бензин

Как сообщает индийская газета «Джагран», действия правительства являются ответом на рост мировых цен на углеводороды и последующим за этим ростом инфляции, обусловившей историческое падение индийской рупии. Как заявил Амит Шах, распоряжения федерального правительства уже переданы в штаты и вскоре должны быть исполнены.