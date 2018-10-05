Кишинёв, 5 октября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Парламент Молдавии повторно проголосовал за переименование праздника 9 мая. Как передает ИА REGNUM , согласно принятой поправке День Победы теперь получит в Молдавии второе название — «День Европы».

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Парламент уже принимал этот закон весной 2017 года, однако президент Игорь Додон отказался его подписать и вернул в парламент.

После нынешнего повторного голосования Додон по конституции обязан подписать закон. В противном случае он будет в очередной раз временно отстранен от должности и за него закон подпишет спикер парламента Андриан Канду.

Додон уже заявил, что ни в коем случае не подпишет этот закон. Его принятие президент считает целенаправленной провокацией в преддверии парламентских выборов.

«Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас», — заявил Додон.

Он выразил уверенность, что «к 9 мая следующего года у нас будет другой парламент и другое правительство, которые восстановят на дату 9 мая единственный праздник — День Победы».

Напомним, после намеченных на конец февраля 2019 года парламентских выборов наиболее вероятным сценарием является создание коалиции социалистов Додона с ныне правящей Демпартией Владимира Плахотнюка, депутаты которой и проголосовали за закон о переименовании 9 мая.

В последние годы президент Додон и социалисты добровольно уступали правящей Демпартии центральную площадь Кишинева для празднования там Дня Европы.