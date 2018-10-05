Мале, 5 октября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Ибрагим Муаз Али, пресс-секретарь действующего президента Мальдивской республики Абдуллы Ямина, поднял в парламенте страны вопрос об аннулировании результатов президентских выборов 23 сентября, на которых действующий президент проиграл кандидату от оппозиционной оппозиции Ибрагиму Мохаммеду Солиху. Ожидается, что «Прогрессивная партия Мальдив», которую возглавляет Ямин, поддержит эту инициативу.

Цитата из х/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Смёл фигуры с доски

Как сообщает индийская газета «Джагран», Ибрагим Муаз Али, поднявший вопрос об отмене результатов выборов, указал на нарушения при проведении выборов, а также заявил, что результаты выборов являются «угрозой национальной безопасности». По словам пресс-секретаря президента, правительство было готово к «мягкому транзиту власти и диалогу с оппозицией», но считает нынешнюю риторику оппозиции «неуместной».

Поначалу «Прогрессивная партия Мальдив» приняла результаты выборов, а президент выступил с телевизионным обращением к нации, во время которого признал своё поражение. Однако затем Ямин поменял свою риторику, что вызывает беспокойство оппозиции, лидеры которой уверены в намерении президента любой ценой остаться у власти.