Иерусалим, 5 октября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. В Израиле введут обязательный экзамен на право управления электрическими велосипедами. Соответствующее решение было принято 4 октября министерством транспорта Израиля. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

(сс) pasja1000 Велосипедист

В ближайшее время министерство транспорта ближневосточной страны разработает специальную программу, по окончании которой предусмотрена сдача экзамена на право управления транспортным средством. Как заявил министр транспорта Израиля Исраэль Кац, подобная программа будет применяться и в израильских школах. Это связано с популярностью электрических велосипедов среди подростков. Управлять транспортным средством можно будет с 16 лет.

Помимо обязательного экзамена, правительство также введет целый ряд штрафов за нарушение правил эксплуатации электровелосипедов, а также за нарушение техники безопасности. Один из таких штрафов составит около $3 тыс.

Данные меры связаны с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием электрических велосипедов. Новые правила дорожного-движения вступят в силу 1 января 2019 года, сообщают в министерстве транспорта Израиля.