Красногорск, 5 октября, 2018, 23:42 — ИА Регнум. В течение двух лет в подмосковном городе Дзержинский на территории карьера «Зил» производится систематический сброс строительных и коммунальных отходов, а также иловых осадков с очистных сооружений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель общественного движения «Гражданский комитет России», член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков. Данный факт был установлен в ходе общественного мониторинга состояния экологии, природоохранных зон, территории охраны объекта культурного наследия федерального значения — Николо-Угрешского монастыря МП РПЦ, активистами регионального отделения ОНФ в Московской области и общественного движения «Гражданский Комитет России».

Вид из космоса на свалку на берегу Москва-реки в г. Дзержинский Московской области

«Под предлогом благоустройства и создания места проведения городских праздников организованы земельно-устроительные работы в зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения с использованием грунта неизвестного происхождения и строительных отходов. Спилены сотни деревьев, засыпана речка «Угрешка», которая «питает» верхний и нижний пруды городского округа Дзержинский», — говорится в отчёте активистов.

А это, видимо, будущий парк!

Кроме того, были спилены сотни деревьев, а родник «Гремячево» засыпан строительными и бытовыми отходами с грунтом. По словам активистов, это было сделано под предлогом благоустройства и создания паркового комплекса. Также под видом создания агрокомплекса в природоохранной зоне на расстоянии 10 метров от реки Москва, в зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения (Николо-Угрешский монастырь), рядом с режимным предприятием оборонного назначения «Федеральный центр двойных технологий «Союз» был произведён долгосрочный сброс грунта неизвестного происхождения вперемежку со строительными и бытовыми отходами.

Фиктивный агрокомплекс в г.Дзержинский

В результате спилены сотни деревьев, уничтожены плодовые сады и огороды местных пенсионеров. Уровень грунта был поднят свыше 10 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в процессе мониторинга ликвидации выявленных свалок в Дзержинском активисты «Гражданского Комитета России» обнаружили работающую технику с эмблемой ОАО «Мособлдорремонтстрой» Мосавтодор, которая перевозила тонны собранных отходов и мусора с ликвидируемой свалки на ул. Карьер Зил в пойму реки Москвы.

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