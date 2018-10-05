США и Румыния окружили Приднестровье: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Американские санкции могут вмешаться в поставку Су-35 Индонезии;
- О «балтийской солидарности» в вопросе БелАЭС;
- О вторжении США и Румынии в Зону Безопасности приднестровского конфликта;
- Киев критикуют за языковой закон;
- В аварии в Тверской области погибли 13 человек.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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