Санкт-Петербург, 5 октября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Георгий Полтавченко, покинувший пост губернатора Санкт-Петербурга, не жалеет ни о чем, что сделал или не сделал на этой должности, которую он занимал с 2011 года. Об этом Полтавченко заявил в день прощания с коллективом Смольного, передает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Экс-губернатор Георгий Полтавченко

«Ни о чем не жалею. Честно. То, что говорил коллективу, сейчас скажу: для меня эти семь лет пролетели, как один миг. Когда нечем заниматься или занимаешься нелюбимым делом, то минуты кажутся часами, а часы кажутся годами. У меня всё наоборот. Как один миг. Я с удовольствием служил и за это благодарен своему коллективу, жителям нашего города, которые меня поддерживали и, пусть это будет пафосно звучать, вдохновляли меня», — сказал Полтавченко.

Он также кратко перечислил свои успехи. На его взгляд, ему и чиновникам Смольного удалось за семь лет «сделать немало». Причем, считает экс-губернатор, об этом говорят как «сухие цифры, показатели социально-экономического развития Петербурга», так и улицы, дворы и площади города.

«Та красота, которая окружает нас. Мы ее не только сохраняем, но и приумножаем. И всё благодаря честной и добросовестной службе вас и ваших коллег и подчиненных», — обратился он к чиновникам.

«Конечно, за семь лет всё, что хотел бы сделать и запланировал на более долгий срок, сделать невозможно. Но мы действительно сделали многое», — добавил Полтавченко.

Он отметил, что в разгар экономического кризиса сумел удержать экономику Петербурга от возможного падения и даже обеспечил стабильный рост, вывел город на траекторию экономического развития. Полтавченко надеется, что рост продолжится и при его преемнике, бывшем полпреде президента в СЗФО Александре Беглове.

По словам Полтавченко, Беглов искренне предан Петербургу, «умеет достойно служить в самом высоком смысле этого слова» ради того, чтобы страна и город развивались.

«Я хотел бы отметить с удовлетворением, что я, мягко говоря, своему преемнику оставляю не пепелище, а динамически развивающийся город», — заявил экс-губернатор.

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По предложению президента, Георгий Полтавченко займет пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На новую работу он выйдет в понедельник, 8 октября.