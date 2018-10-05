Ярославль, 5 октября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Собственникам квартир Заволжского района Ярославля, чьи дома обслуживает АО «Управдом Заволжского района», пересчитают плату за горячую воду 2017−2018 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

Yarregion.ru Квитанция

Это связано с тем, что управляющая компания впервые за 1,5 года передала в ПАО «ТГК-2» сведения о количестве зарегистрированных граждан, проживающих в квартирах Заволжского района Ярославля, не оснащенных индивидуальными приборами учета.

Если фактическое количество зарегистрированных оказалось ниже, чем было указано в квитанции на отопление и ГВС — перерасчет будет выполнен в сторону уменьшения, если количество зарегистрированных окажется выше, чем указано в квитанциях — будет выполнено доначисление. Перерасчет затронет только те квартиры, в которых не установлены индивидуальные приборы учета.

Так, к примеру, если вместо 2 человек в квартире зарегистрированы 3 человека (дополнительно прописан в квартире один член семьи), и эти изменения не учитывались в течение 3-х месяцев, то сумма доначисления составит около 1 370 руб.

Уважаемые жители, при получении квитанций за сентябрь 2018 года еще раз обратите внимание на количество зарегистрированных, указанных в Ваших квитанциях. Это позволит избежать некорректных начислений и дополнительных затрат для Ваших семейных бюджетов», — сообщили в ПАО «ТГК-2».

Доначисление коснется около 1000 лицевых счетов. Сумма доначисления будет определяться количеством месяцев и количеством ранее не учтенных граждан, зарегистрированных в каждой конкретной квартире.