Оренбургская область, 5 октября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбуржья обнаружен боевой артиллерийский снаряд. Об опасной находке правоохранительные органы проинформировал житель села Нижняя Павловка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Оренбургской области Иван Елманов.

Управление Росгвардии по Оренбургской области Артиллерийский снаряд

Боеприпас найден в лесополосе всего полутора километрах от села Нижняя Павловка и фермы. Полиция выставляла оцепление, пока взрывотехники определяли опасность снаряда и принимали решение о дальнейших действиях.

Боеприпас вывезли подальше от населенного пункта и уничтожили. Когда боеприпас обезвредили, то оказалось, что внутри снаряда находилось еще восемь боевых элементов.