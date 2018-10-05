Москва, 5 октября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Несмотря на заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что в России не планируют запрещать доллары, доктор экономических наук Никита Кричевский не был бы так уж уверен, что клиенты банков «могут спать спокойно».

ИА REGNUM Рубль и доллар

Комментируя «утопическую», как выразился банкир, идею полного отказа от использования доллара в России на своей странице в Facebook, эксперт, в частности, отметил:

«По всей вероятности, дедолларизация в предлагаемом правительством виде провалится так же, как деофшоризация. Доблестная российская бюрократия обсуждает постепенный уход от долларовых расчетов аж с 2014 года (практически одновременно с отказом от офшоров), когда против России были введены первые санкции. Продвинулись хоть на йоту? Нет, разве что курс стал в два раза слабее.

Опубличенные меры, вроде ослабления контроля над рублевыми экспортерами, снижения внимания к возврату валютной выручки или ускорения возврата НДС, конечно, хорошие, но кто или что мешало властям сделать эти шаги в предыдущие годы, а главное — как эти предложения соотносятся с дедолларизацией?

Сегодня доллар участвует почти в девяти из каждых 10 сделок на мировом валютном рынке. В валютных резервах центробанков на доллар приходится почти 60%. (евро — 20%). Почти в 60% стран, на долю которых приходится 76% мирового ВВП, валютный режим привязан к доллару. И до кучи: в 2006 году Иран вознамерился учредить нефтяную биржу за евро, но затея с треском провалилась. Теперь на те же грабли Россия.

И дело даже не в том, что доллар или евро притягательны, а в том, что рубль у нас «плавает». Как в таких условиях переходить на рубль, не знают даже сумасшедшие. Евро? И без того с Европой торгуем за их валюту. Юань? Но он привязан к доллару, да и приказать кому бы то ни было правительство не в силах.

Скорее всего, принудительный обмен долларовых вкладов все-таки случится: санкции — санкциями, но долларовые долги крупнейших госбанков никто прощать не собирается. А доллары у нас имеются как раз на вкладах. У вас еще остались доллары? Тогда мы идем к вам!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что о полном отказе от доллара в России речь не идёт, обсуждается только ограничение использования этой валюты в расчетах. Также он заверил, что в России запрещать доллар не будут, поэтому население «может спать спокойно, тем более, если деньги в банке».