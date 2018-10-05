Москва, 5 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам в срок до 10 октября внести поправки в налоговый маневр, которые предусматривают увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов, сообщается на сайте правительства.

Neftehim Омский нефтеперерабатывающий завод

Отмечается, что поправки предполагают корректировку базовой цены нефтепродуктов, которые используются при расчете демпфирующей компоненты обратного акциза, с 56 тыс. рублей за 1 тонну до 50,4 тыс. для бензина и с 50 тыс. рублей за 1 тонну до 45 тыс. для дизельного топлива.

При этом половина этих расходов должна быть компенсирована за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России намерено поддержать нефтяников рублём. Несмотря на то, что, по заявлению Медведева, повышать цены в этом году больше нельзя, правительство может увеличить лимит поддержки нефтяной отрасли.

По оценкам экспертов, новые льготы и компенсации могут обойтись государству не менее чем в 900 млрд рублей. Однако эти затраты должны окупиться дополнительными налогами, которые бюджет в будущем получит от нефтяников — это свыше 1,7 трлн рублей.

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