Иркутск, 5 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вновь подтвердил журналистам, что является сторонником прямых выборов губернатора Иркутска и готов «пробить» их «несмотря ни на что». Подробности с пресс-конференции, где 5 октября прозвучало это заявление, сообщает I38.ru.

Kremlin.ru Сергей Левченко

Несмотря не предыдущие неудачные попытки, глава Приангарья известил, что вновь внёс на рассмотрение областного Законодательного собрания проект закона о прямых выборах мэра региональный столицы. Сергей Левченко пояснил, что в дальнейшем хотел бы прийти к тому, чтобы все жители региона могли сами выбирать главу. По его оценке, более 80% иркутян его поддерживают.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году. Год назад депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, предложенный коллегами-коммунистами.

Новая попытка возврата к прямым выборам столичного главы была предпринята в конце августа 2018 года на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении в Законодательном собрании Иркутской области.