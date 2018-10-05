Москва, 5 октября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Смысловой посыл аналитики, которую производит сегодня экспертная часть американского истеблишмента, давно перестал удивлять. Идеологически у американцев формируют сознание возрастания угроз со всех направлений, а политически — затачивают в первую очередь против России и Китая, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из кф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Непреклонность

Ранее в сообщении исследовательского института Heritage Foundation говорилось, что одновременные военные действия с Россией и Китаем для Соединенных Штатов стали бы непосильной нагрузкой. Американские эксперты рассмотрели в качестве первоочередных угроз Россию, Китай, Северную Корею, Иран и терроризм, назвав этот рейтинг «угрозами 4+1».

Включение же в число «основных» противников для США также Ирана, КНДР и терроризма, как это сделано в докладе, изданном под эгидой The Heritage Foundation, — это, на мой взгляд, в большей мере дань региональной специфике, чем реалистичная оценка собственно угроз самой территории США и их позициям в мире.

В докладе с сожалением констатируется неспособность США вести одновременные боевые действия с Россией и Китаем. Действительно, если делать ставку на достижение абсолютной мировой гегемонии, стоит об этом пожалеть. Но должна же оставаться в головах американских «верхов» хотя бы минимальная доля реализма?!

Мировая гегемония для США — цель давно недостижимая, сколько ни усиливай военную мощь. Но её дальнейшее наращивание, за что, по сути дела, ратует доклад The Heritage Foundation, — вещь чреватая, причём не только потому, что общая установка американских политиков и военных заключается в ведении войны с противниками не на американской, а на чужих территориях, в далёких от Америки регионах планеты.

Проблема в том, что количественным изменениям свойственно перерастать в изменения качественные. Именно поэтому постоянно проводимые в нашей стране военные учения — это не блажь руководства, не «бряцание оружием», а насущная необходимость.

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