Тверь, 5 октября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Требования к автомобильным пассажирским перевозкам нужно ужесточать. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя после аварии с участием автобуса и микроавтобуса, в которой погибли 13 человек.

(сс) Lily Banse Пассажиры

«Сегодня активно идет работа по борьбе с нелегальными перевозками. Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах», — цитирует Руденю пресс-служба правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 октября в Калининском районе Тверской области произошла крупная авария. Микроавтобус, в котором находились 14 человек, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате 13 человек — пассажиры и водитель микроавтобуса погибли. В аварии выжили один пассажир микроавтобуса и водитель второго автобуса. СКР возбудил уголовное дело.