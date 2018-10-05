Казань, 5 октября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ООО «Аида и Д», которое на сегодня является одним из крупнейших кредиторов бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина в рамках дела о его банкротстве, в суде оспорил решение собрания кредиторов по двум вопросам повестки. В частности, признано недействительным решение по первому дополнительному вопросу повестки, которым утвердили положение о порядке, сроках и условиях продажи дебиторской задолженности и доли в уставном капитале ООО «Аида-Финанс» в редакции кредитора — ПАО «Татфондбанк» и по пятому допвопросу, обязывающему конкурсного управляющего назначить торги в течение месяца. Продавать долю в «дочке» будут, исходя из оценочной стоимости в один рубль. Определение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Аида и Д» зарегистрировано 30 мая 2002 года в Сабинском районе Татарии, которым вот уже 18 лет руководит брат главы республики Рустама Минниханова. Уставный капитал ООО — 376 615 689 рублей, из которых на собственную долю ООО приходится 96 804 086,65 рубля. Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги. Участники общества — ООО «Призма» (ликвидировано), ООО «Интент» (единственный владелец — Адель Губайдуллин), ООО «Практика аудита» (в стадии ликвидации) и кипрская компания Elevani Enterprises Limited. ООО также известно тем, что помимо ООО «Аида-Финанс» было учредителем ООО «Концерн «Белый ветер», деятельность которого была прекращена в январе 2017 года. Из открытых источников известно также, что в 2013 году долей в компании «Аида и Д» владела супруга Роберта Мусина, позднее среди участников общества она уже не фигурировала.

С 27 марта 2017 года, то есть спустя почти месяц после отзыва лицензии ТФБ и ареста Роберта Мусина, компания начала свою ликвидацию. Более того, она объявлена банкротом по иску санируемого «Тимер банка», в отношении нее действует конкурсное производство — до 6 декабря 2018 года.

Интересно ООО «Аида и Д» тем, что выступает в числе основных кредиторов в деле о банкротстве самого Роберта Мусина, заявив претензии на сумму более чем 157 млн рублей, и она же фигурирует в одном из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении Мусина.

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Само ООО «Аида и Д» находится под управлением конкурсного управляющего Сухроббека Басырова. Именно по его заявлению суд и признал недействительными два решения собрания кредиторов — положение о порядке, сроках и условиях продажи дебиторской задолженности и доли в уставном капитале ООО «Аида-Финанс» в редакции ПАО «Татфондбанк» и обязании конкурсного управляющего назначить торги в течение месяца. Речь идёт о продаже 100% доли ООО «Аида-Финанс».

"Согласно отчету об оценке № 3124/0218 от 27.02.2018 г. стоимость доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Аида-Финанс» равна 1 рублю. Судом установлено, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.06.2018 г. утверждены следующие порядок и условия торгов по реализации имущества должника: долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Аида-Финанс», ИНН 1 635 010 998, реализовать путем заключения прямого договора купли-продажи по цене, определенной независимым оценщиком ООО «ЛЛ-Консалт» в соответствии с отчетом об оценке», — отмечается в материалах суда с уточнением, что собрание кредиторов не вправе устанавливать иной порядок реализации доли.

При назначении цены в один рубль исходили из того, что «активы ООО «Аида-Финанс» в размере 25 840 тыс. рублей представлены акциями ПАО «Интехбанк», признанного банкротом», а «кредиторская задолженность ООО «Аида-Финанс» составляет 25 840 тыс. рублей» и единственный кредитор компании — его владелец.

17 октября 2018 года в ООО «Аида и Д» пройдёт заседание комитета кредиторов, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего о ходе проведения процедуры конкурсного производства.