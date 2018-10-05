Калуга, 5 октября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 4 октября, народные избранники поздравили с Днём пожилого человека активистов территориальных общин.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты Городской думы поздравили калужан с Днем пожилого человека

Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов, депутаты Константин Сотсков, Виктор Борсук, Вячеслав Лаврецов и Андрей Макаров поздравили калужан с праздником и поблагодарили за плодотворный труд и активную жизненную позицию.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, все приглашенные получили цветы и сладкие подарки, творческими коллективами города был подготовлен праздничный концерт.

«Праздник пользуется большой популярностью среди жителей, желающих принять участие в торжествах больше, чем вмещает зал, мы стараемся охватить как можно больше людей, — отметил Виктор Борсук.

Гости праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения и в свою очередь поблагодарили депутатов за тёплый приём, заботу и внимание».

«Мероприятие стало доброй традицией и проводится ежегодно, подобные встречи очень важны для пожилых людей, они имеют возможность увидеться друг с другом и пообщаться, — рассказал Константин Сотсков, — депутаты постоянно ведут работу по поддержке социально незащищенных слоёв населения и пожилых людей».

«Для пожилых людей очень важны внимание и забота, возможность пообщаться друг с другом, — уверен Сергей Павлов, — во многих территориальных общинах наиболее активную роль играют пожилые люди, так что сегодня они могут обсудить насущные вопросы и обменяться опытом. И, конечно же, они оказывают огромную помощь в нашей депутатской работе, за что мы им очень благодарны».

«Для пожилого человека дорого общение, внимание и забота о нем, если мы забудем о них, наши потомки нас не простят», — солидарен с коллегой Андрей Макаров.