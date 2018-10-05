Москва, 5 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Граждане России не устают от длинных новогодних праздников из-за потребности потратить деньги, считает заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.

(сс) Jim Покупать-покупать-покупать

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса компании Superjob, показавшего, что почти две трети жителей России одобряют длинные новогодние каникулы, он, в частности, отметил:

«Давно известно, что покупательская активность имеет свои пики и свои пропасти. На Западе традиционным пиком являются рождественские каникулы. Такое ощущение, что длинные новогодние каникулы спроектированы как такой же пик.

В условиях нестабильного, или даже снижающегося спроса на все, это для реализации товаров и услуг хороший шанс. Ведь что делать эти десять нерабочих дней? Тратить деньги. Не хватит — брать кредиты. Стараются продавцы, стараются рекламисты, получающие серьезные бюджеты. Ну, протратившимся гражданам остаётся копить деньги до следующей зимы.

Такой вот альтернативный календарь, такая вот приземленная нам внушается, чисто потребительская философия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее компания Superjob обнародовала результаты опроса, согласно которому более 65% граждан России приветствуют длинные новогодние каникулы и почти каждый пятый уже распланировал бюджет на празднование Нового года. Напомним, предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.