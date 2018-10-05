Москва, 5 октября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Обновлённая «шестёрка» японской компании Mazda в России будет продаваться с самым мощным двигателем, без которого остались поклонники марки в ЕС. Об этом 5 октября сообщил журнал «Авторевю».

PJ Mozingo Mazda 6

Это 2,5-литровый турбированный бензиновый мотор, мощность которого равна 231 л.с. (на 95-м бензине). Отмечается, что автомобили Mazda 6, оборудованные этими двигателями, получат шестиступенчатую автоматическую коробку передач с иным значением передаточных чисел.

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Напомним, новую версию Mazda 6 компания представила в ноябре 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Тогда же стало известно, что автомобиль получит от кроссовера CX-9 253-сильный турбированный двигатель Skyactiv-G 2.5T.