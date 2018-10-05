Москва, 5 октября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург не будет запущена в запланированные ранее сроки. В настоящее время строительство объекта приостановлено. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Автодора» 5 октября, появились непредвиденные обстоятельства.

Роман Франц Трасса М-11

Речь идёт об археологических находках, которые были обнаружены у посёлка Войскорово на 663-м км строящейся скоростной автомобильной дороги. Наиболее «ранним» из них — больше 3 тыс. лет.

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Сроки ввода трассы М-11 сдвинулись с лета на осень 2018 года

«Первоначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода автомобильной дороги археологических памятников», — уточнили в «Автодоре».

Однако после начала проведения земельных работ в конце весны 2018 года строители наткнулись на остатки древнего очага. После осмотра участка выяснилось, что находка действительно ценная и является объектом археологического наследия.

На объекте «Поселение Войскорово», площадь которого превышает 7,1 тыс. кв. м, уже обнаружено свыше 400 хозяйственных и столбовых ям. Также найдены следы славянской колонизации местности примерно XIV—XV веков и военные сооружения времен Великой Отечественной войны: блиндажи, окопы, линии связи.

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Работы по строительству трассы продолжатся, как только археологи закончат работу.

«Срок завершения строительства седьмого и восьмого участков трассы М-11, скорее всего, придется сдвинуть на более позднее время», — добавили в «Автодоре».

Как сообщало ИА REGNUM, по госконтракту срок завершения основных работ по трассе М-11 изначально был рассчитан до 30 июня 2018 года. Затем сообщалось о переносе открытия платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на октябрь — ноябрь 2018 года.