Кемерово, 5 октября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) во всех регионах присутствия завершила осенний этап Экомарафона-2018, который проводила Зеленая дружина СГК. В Кузбассе энергетики и волонтеры высадили деревья в Кемерове и Новокузнецке.

Служба по связям с общественностью СГК «Зеленая дружина» СГК подарила кемеровским молодоженам хвойную аллею

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, осенью решено было высаживать более взрослые деревья, рябины и ели. В Кемерове «Зеленая дружина» СГК украсила хвойными красавицами сквер молодожёнов рядом с ЗАГСом Рудничного района. 40 полутораметровых елей, которым сейчас от 7 до 10 лет, в будущем образуют тенистую аллею, и она станет отличным местом для проведения свадебных фотосессий.

В Новокузнецке благодаря Зеленой дружине СГК в гимназии №10 появилась Аллея детства. Ученики начальных и выпускных классов вместе с энергетиками Кузнецкой ТЭЦ посадили 40 молодых рябинок.

Пару недель спустя небольшая хвойная аллея появилась и на Бызовском шоссе Новокузнецка, рядом с производственным объектом СГК — подкачивающей насосной станцией (ПНС) №16. Голубые ели, возраст которых достиг уже 10 лет, а высота — 1,5 метра, теперь будут украшать прилегающую к ПНС территорию и радовать глаз водителей, проезжающих по городской магистрали, связывающей Заводской и Новоильинский районы города.

Всего в 2018 году «Зеленая дружина» СГК высадила в Кузбассе 16,5 тысячи саженцев хвойных и лиственных деревьев. В рамках весенних и зимних Экомарафонов в пяти регионах присутствия Сибирской генерирующей компании активисты Зеленой дружины посадили более 18,3 тысячи саженцев и деревьев.

В следующем, 2019 году, акции по посадке деревьев «Зеленой дружиной» СГК будут продолжены.