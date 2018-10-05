Санкт-Петербург, 5 октября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял на работу всех членов правительства города, уволенных накануне в связи с отставкой Георгия Полтавченко. Об этом он сообщил 5 октября на церемонии представления коллективу городской администрации в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Szfo.gov.ru Александр Беглов

Процедура увольнения всех членов городского правительства после отставки губернатора предусмотрена Уставом Санкт-Петербурга. Она состоялась 4 октября.

«Я дал первое распоряжение: зачислить всех, кого вчера Георгий Сергеевич Полтавченко уволил, в штат», — сказал Беглов.

Он обратился к собравшимся как коллегам и попросил их не беспокоиться о своей должности, а спокойно работать: он не собирается никого привозить «из Москвы».

«Прошу не собирать вещи — если у кого-то какие-то есть грешки, то лучше, конечно, завтра собрать — а если всё нормально, будем продолжать работать. Надеюсь на вашу поддержку и помощь», — заявил Беглов.

Александр Беглов 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором на выборах.

Георгий Полтавченко добровольно сложил с себя полномочия губернатора Санкт-Петербурга, приняв предложение президента РФ возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).