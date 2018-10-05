Магас, 5 октября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Принятие парламентами Чечни и Ингушетии республиканских законов об установлении границы между субъектами решает многолетние противоречия между регионами по этому вопросу и позволит избежать кризисов в будущем. Главы регионов и депутаты Народного собрания Ингушетии приняли правильное решение, и народу надо принять его, прекратив протестные акции. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, выступив 4 октября с обращением по местному телевидению перед жителями республики.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

«Действия двух глав необходимо расценить как шаг к дальнейшему созиданию, братству и добрососедству, миру и спокойствию. Это поможет избежать кризисов в будущем», — заявил Евкуров.

Он также отметил, что «ни одного сантиметра или метра земли друг другу» власти «не передали, не отдавали, не уступали». Новое разграничение между субъектами прошло «по пути границы, сложившейся в 1990-х годах».

Обратившись к депутатам, глава Ингушетии отверг обвинения в предательстве, которые «многие пытаются на них повесить». По словам Евкурова, если кого и можно назвать в этой ситуации предателями, то как раз тех, кто устраивает подобные протестные акции. Увидев организаторов, отметил глава Ингушетии, он сразу понял, какую цель они преследуют.

«Им нет дела до границы и до взаимоотношений между нашими народами», — подчеркнул Евкуров.

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Глава республики призвал всех участников митинга в Магасе разойтись.

«Я еще раз призываю всех — разойдитесь по домам! А те, кто меня слышит дома, заберите своих молодых ребят и своих стариков. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять», — призвал Евкуров.

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Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об административной границе между субъектами. Вчера, 4 октября, состоялась ратификация соглашения в парламентах обеих республик. Депутаты Народного собрания Ингушетии одобрили закон о границе большинством голосов.

Однако жители Ингушетии (по оценке МВД, до двух тысяч человек, по оценке организаторов митинга, — до пяти тысяч), недовольные решением о передаче Чечне ингушских территорий, устроили протестный митинг у здания парламента в Магасе. Ряд из них не разошлись и ночью, объявив протестную акцию бессрочной.