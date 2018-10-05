Москва, 5 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Российский топливный союз просит правительство РФ отменить заморозку цен на автозаправочных станциях (АЗС). Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку, сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены», — цитирует его слова РИА Новости.

По словам Аркуши, в результате того, что крупные нефтекомпании не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3%, биржевые цены на нефтепродукты опять начали расти. Также глава РТС отметил, что, если не отменить заморозку цен на топливо, частные АЗС будут вынуждены торговать в убыток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил, что правительство России активно разрабатывает решения по сдерживанию роста цен на топливо. По его словам, данным вопросом «очень плотно, в постоянном режиме занимается Дмитрий Козак».

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