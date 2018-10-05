Москва, 5 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. 10 октября в 14:00 в пресс-центре REGNUM состоится презентация новой книги доктора исторических наук, профессора, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Аркадьевича Kошкина «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова» (СПб.: Питер, 2018)

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Также будет представлено новое Межрегиональное общественное движение «Русские Курилы».

В презентации примут участие видные российские ученые и публицисты, в том числе В. К. Зиланов, В. П. Зимонин, М. В. Демурин, Ю. В. Крупнов, А. Ю. Плотников и другие. Участники презентации ответят на вопросы журналистов.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 14:00, регистрация участников с 13:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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