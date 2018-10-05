Калуга, 5 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В 2018 году завершается городская программа по ремонту детских дошкольных учреждений Калуги, построенных 50−60 лет назад. За три года в Калуге отремонтировано 29 зданий. Глава городского самоуправления Александр Иванов планомерно контролировал ход выполнения работ на объектах и сегодня оценил результаты капитального ремонта детского сада «Непоседы», сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге завершают ремонт детских садов, построенных 50-60 лет назад

«В этом году отремонтировано восемь детских садов. В данном учреждении были проведены практически все виды работ: замена электрики, ремонт канализации, водоснабжения, кровли и фасада. Можно сказать, что сад получил новую жизнь, и будет функционировать еще долгие годы», — подчеркнул Александр Иванов.

Здание детского сада было построено в 1960 году и давно нуждалось в обновлении. Помимо капитальных работ, сделан косметический ремонт внутри помещений, заменены оконные блоки.

«Старое здание таит в себе сюрпризы, в ходе работ вскрываются новые подробности, которые в смете и не предполагались. Сделанный ремонт даёт нам возможность по-новому взглянуть на здание: это безупречная чистота и уютный интерьер. Нам самим тоже пришлось потрудиться, лестницы красили сотрудники», — сказала директор муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Россиянка» Надежда Пустовойт.

Осмотрев результат ремонта и пообщавшись с маленькими воспитанниками, глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню пожилого человека — сегодня детский сад принимал не только малышей, но и их бабушек и дедушек, в адрес которых звучали поздравления и пожелания здоровья, процветания и долгих лет жизни.

«Сад длительное время обходился без ремонта. Мы уже почти пять лет водим сюда внучку и то, что было и стало — как небо и земля. Меня очень радует результат: всё свежее, полы в прекрасном состоянии. Деревянные, скрипучие окна заменили новыми стеклопакетами. И нам всем, и моей внучке Ксюше тоже нравится обновленный садик», — поделился впечатлениями пенсионер Александр Родин.