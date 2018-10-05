Тирасполь, 5 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Как сообщают «Новости Приднестровья», делегация Приднестровья в ОКК обвинила молдавскую сторону в проведении несанкционированных учений вблизи Зоны Безопасности — района с особым режимом, проникновение в который вооружённых военизированных подразделений без согласования с ОКК запрещено как условие сохранения мира и стабильности в регионе. Хотя представители ПМР признают факт проведения учений за пределами Зоны Безопасности, они выразили возмущение появлением военной техники в Зоне Безопасности после завершения учений.

Корнелис де Вос. Драка котов. 1650

Как утверждают источники, близкие к делегации Приднестровья в ОКК, приднестровской стороной было распространено заявление о недопустимости несанкционированных вторжений военных подразделений в Зону Безопасности без предварительного уведомления объединённого военного командования (ОВК) и согласования с Объединённой контрольной комиссией. При этом делегация Молдавии, несмотря на представленные Приднестровьем документальные свидетельства допущенных нарушений (включая фотосъёмку), отказалась от разъяснений и фактически саботировала дискуссию.

По информации тех же источников, наибольшее раздражение приднестровской стороны вызвал не столько сам факт проведения учений, сколько участие в нём военизированных формирований США и Румынии. К маневрам, по сведениям приднестровской стороны, привлекались бронетехника, артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулемёты. И часть указанного военного имущества, направляясь в места постоянной дислокации, проникла в Зону Безопасности, вопреки существующим канонам функционирования миротворческой миссии на Днестре.

Так, в соответствии с Решением № 1 Объединённой контрольной комиссии от 30 июля 1992 года констатировалось, что «с момента ввода миротворческих сил в Зону Безопасности конфликтующими сторонами прекращается несанкционированное Контрольной комиссией перемещение в Зоне Безопасности вооружённых формирований, боевой техники и вооружения». При этом военные наблюдатели России, Приднестровья, Молдовы и Украины, исходя из инструкции их деятельности, обязаны контролировать Зону Безопасности на предмет «перемещения воинских частей и подразделений Молдавии и ПМР вблизи Зоны Безопасности, без предварительного уведомления ОВК».

Однако молдавская сторона не предприняла попыток ни согласовать своё вторжение в Зону Безопасности с ОКК, ни хотя бы уведомить о нём объединённое военное командование.

Тотальное пренебрежение и игнорирование Молдавией действующих миротворческих механизмов и безответственное отношение к акциям, которые вполне могли спровоцировать военно-политическое обострение между Кишинёвом и Тирасполем, вполне объяснимы. В военных учениях принимали участие «старшие товарищи» Молдавии, являющиеся по совместительству главными спонсорами и бенефициарами действий по расшатыванию основ миротворческой конструкции. Речь, естественно, идёт о военнослужащих и инструкторах из государств НАТО — США и Румынии, выступающих основными союзниками Кишинёва в его «священном походе» против российского военного присутствия на Днестре. Которое, в свою очередь, препятствует окончательному скатыванию Молдавии к клиентским отношениям с Вашингтоном и последующему поглощению её территории соседней Румынией.

Именно США и Румыния в наибольшей степени заинтересованы в изменении стратегической расстановки сил в приднестровском урегулировании, а также всей сложившейся архитектуры безопасности в Восточной Европе через выдавливание отсюда военного, политического и культурного влияния России. Имея таких партнеров, Кишинёв достаточно уверенно занимается провокациями в Зоне Безопасности и рядом с ней, поступательно укрепляя сотрудничество с НАТО. По сообщениям представителей Приднестровья, военные маневры такого рода проводятся молдавской стороной несколько раз в год. При этом Тирасполь не впервые фиксирует вторжение американской техники в Зоны Безопасности. Аналогичная ситуация уже возникала в 2015 году, когда на территории Зоны Безопасности оказались военнослужащие США и Молдовы.

Здесь следует вспомнить недавние дискуссии в руководстве Молдавии по т. н. «вопросам безопасности», которые можно резюмировать единым призывом парламента, правительства и президента Молдавии Игоря Додона к выводу российских войск и вооружений из Приднестровья, поскольку они якобы «представляют угрозу суверенитета и нейтралитету РМ». Тогда же, в июле 2018 года, была солидарно зафиксирована просьба к Украине предоставить т. н. «зелёный коридор» для вывода российских войск.

При этом активизация сотрудничества между Молдавией и НАТО, включая открытие информационного бюро НАТО в Кишинёве, передачу военной техники и снаряжения, совместные военные учения и участие молдавских военнослужащих в военных миссиях НАТО за рубежом, не рассматриваются как угроза молдавскому нейтралитету. Методическое и финансовое сотрудничество, в том числе при переводе национальной армии Молдавии на контрактную основу и реформе доктринальных основ функционирования вооружённых сил Молдавии, также находятся в границах новой нормы.

В этом смысле России важно обратить пристальное внимание на регион, с точки зрения военно-стратегических интересов Москвы, и постараться усилить любые тенденции, которые противостоят шагам Молдавии и Запада по выдавливанию российского присутствия из Приднестровья. В противном случае позиции России на западном театре военных действий могут быть потенциально подорваны уже в обозримой перспективе.