Санкт-Петербург, 5 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не допустит «политических клоунад» в Северной столице. Об этом заявил экс-градоначальник Георгий Полтавченко на церемонии представления Беглова коллективу Смольного 5 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и экс-губернатор Георгий Полтавченко

«Александр Дмитриевич не допустит никаких клоунад, политических буффонад в нашем городе, который не терпит политической шумихи, трескотни, которая сегодня возникает в некоторых местах. Особенно в наше время, время сложное, когда страна испытывает просто неимоверное давление внешних сил, экономическое давление, когда ее пытаются расшатать изнутри различными клоунадами, по-другому не назовешь просто, пытаются заставить наших детей забыть о нашей истории великого государства. Александр Дмитриевич — человек правильный, традиционных политических и моральных взглядов. Думаю, в этом плане городу повезло», — сказал Полтавченко.

Самому Беглову Полтавченко посоветовал идти «только вперед», как человеку «закаленному и правильному во всех отношениях».

Александр Беглов внимательно относится к чаяниям и нуждам тех, кому требуется помощь, но строго спрашивает с подчиненных, добавил экс-губернатор Петербурга. «Поэтому работать вы будете много и напряженно», — сказал Полтавченко.

Александр Беглов 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором на выборах.

Георгий Полтавченко добровольно сложил с себя полномочия губернатора Санкт-Петербурга, приняв предложение президента РФ возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).