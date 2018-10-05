Париж, 5 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что связь между прокуратурой и исполнительной властью «не может быть нарушена», в то время как выбор правительством нового прокурора Парижа вызвал споры, сообщает Europe1.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В речи, посвященной 60-й годовщине Конституции 1958 года, глава государства отметил, что независимость судебной власти «не запрещает — я бы даже сказал, что она обязывает — совершенную связь судебной власти с другими государственными органами».

«Уголовная политика, как и вся государственная политика, определяется правительством», — добавил Эммануэль Макрон.

Связь между прокуратурой и исполнительной властью всегда была источником подозрения относительно возможного использования правосудия в своих целях.

«Прокуроры управляют командой, координируют суд, устанавливают государственную политику, обеспечивают защиту нашим согражданам. В этом отношении ясно, что исполнительная власть сохраняет легитимность, предлагая кандидата, который кажется нам наиболее актуальным», — подчеркнул президент.

Напомним, правительство Франции объявило, что Реми Хейц сменит Франсуа Моленса на посту прокурора Парижа после недели споров, когда Елисейский дворец обвинили во вмешательстве в процесс назначения.