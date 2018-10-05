Калининград, 5 октября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Военнослужащие Балтийского флота РФ приняли на вооружение и разместили на базах морской авиации модернизированные вертолеты Ка-27М, сообщает 5 октября телеканал «Звезда».

Mil.ru Вертолёт Ка-27М

Отмечается, что на вертолетах обновили бортовое радиоэлектронное оборудование и установили новую поисковую систему, которая позволяет применять новые средства поиска и поражения подводных лодок

Кроме того, на Ка-27М также установлено радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить выполнение вертолетами этого типа задач по предназначению.

Напомним, первый модернизированный вертолет Ка-27М пополнил состав летательных аппаратов авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области в начале января.

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