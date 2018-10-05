Москва, 5 октября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Законопроект об изменении правил и порядка проведения аудита правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В частности, правительство предлагает установить, что аудиторы должны быть независимы от организаций, в которых проводят проверку или оказывают другие аудиторские услуги. Законопроект также прописывает понятие независимости аудиторской организации.

Под независимостью правительство понимает отсутствие какой-либо зависимости аудиторской организации, её учредителей или самого аудитора от компании, в которой проводится проверка. Речь идёт о имущественной, родственной или любой другой зависимости, уточняется в законопроекте.

Такое нововведение необходимо сегодня, так как с 2017 года в РФ действует международный стандарт аудита, отмечают авторы. Правила прописывают необходимость аудиторских организаций выполнять некоторые этические требования. Среди них в том числе и независимость аудитора от организации при оказании услуг.