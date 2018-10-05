Астана, 5 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить на 20% заработную плату участковым медицинским работникам. Об этом глава государства заявил 5 октября в ходе своего послания к народу.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР На приёме у доктора

Зарплата будет повышена медработникам, внедрившим новые подходы в управлении заболеваниями. Повышение будет происходить поэтапно с 1 января. В 2019 году на эти цели планируется выделить 5 млрд тенге ($13,55 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, о повышении заработной платы врачам первичной медико-санитарной помощи 4 сентября заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.