Киев, 5 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Языковая сегрегация под видом законов, принятых парламентом Украины, является важным элементом в технологии деконструкции государственности в ходе т.н. «евроинтеграции», считает политический эксперт Семен Уралов. Об этом он заявил 5 октября, комментируя принятый в Киеве в первом чтении закон о «тотальной украинизации».

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ИА REGNUM напоминает, что накануне Рада с 9-й (!) попытки поддержала за основу в первом чтении резонансный законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» За проголосовал 261 народный депутат при 226 необходимых. Проект закона направлен на «регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни», по сути же, он способствует тотальной украинизации.

Политэкономической целью этого проекта является принуждение к массовой трудовой миграции, подчеркивает в своем комментарии Уралов. Эксперт напоминает, что ранее эта модель была отработана в Литве, Молдавии и Латвии.

«Ничего нового, кроме масштабов: просто ранее еще не было ситуации, когда к миграции принуждали несколько десятков миллионов человек, которые в общем-то никуда уезжать не собирались. Еще 10 лет назад поездка на заработки в Польшу из Харькова, Запорожья, Одессы или Донецка была странным решением. Гастарбайтеров поставляла Западная и Центральная Украина — аграрные регионы с высокой плотностью населения. Сегодня эти процессы охватили уже все без исключения регионы», — подчеркивает политтехнолог.

По его словам, стратегия «евроинтеграции» крайне проста — необходимо создать невыносимые условия в стране пребывания, приоткрыв безвизовую калитку в нормальную страну.

«Поэтому языковые законы — это всего лишь технология. Которая была реализована во многих республиках и всегда приводила к массовой миграции русскоязычного/городского населения… Поэтому к языковым законам правильнее всего относиться как к первому акту по созданию «института неграждан». Никто ничего придумывать не будут — спишут по прибалтийским методичкам», — резюмировал Семен Уралов.

ИА REGNUM напоминает, что после голосования в Раде президент Порошенко заявил, что ко второму чтению в документе не останется раскалывающих моментов, а сам проект будет отвечать «европейским стандартам».

«Рассчитываю на то, что ко второму чтению депутаты подготовят сбалансированный проект, который, с одной стороны, мощно поддержит конституционный государственный статус украинского языка, а с другой — будет соответствовать европейским стандартам отношения к правам меньшинств», — подчеркнул Порошенко.

Когда документ будут голосовать во втором чтении, пока неизвестно. В 2019 году на Украине должны состояться президентские и парламентские выборы.