Черкесск, 5 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В Карачаево-Чекркесии открыт памятник семье Байтоковых, десять сыновей которой воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Домой из них вернулись только четверо. Стела, на которой увековечены имена всех сыновей Байтоковых, установлена на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевском, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Kchr.ru Памятник братьям Байтоковым

Монумент из серого гранита и черного мрамора представляет собой стелу и две плиты с обеих сторон. В центре изображены родители братьев Байтоковых — Аслан и Анисат. По обеим сторонам от стелы на плитах высечены имена братьев, погибших на фронте и пропавших без вести, а также тех, кто вернулся домой с победой.

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Напомним, во время Великой Отечественной войны из семь Байтоковых ушли на фронт отец и 10 его сыновей из 14. Пятеро братьев — Махамет-Али, Чомур, Ибрагим, Мурат и Шогаиб — пропали без вести в период с 1942 по 1944 годы. Еще один сын Мухаммат, получил ранения в боях за освобождение Венгрии в ноябре 1944 года, от которых умер, похоронен в городе Дебрецен.