Москва, 5 октября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Пакет соглашений между Россией с Эстонией и Литвой о приграничном сотрудничестве правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарии рассмотрят соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония», подписанного в Москве 29 декабря 2016 года, а также соглашения о программе «Россия — Литва», подписанного в Москве 29 декабря 2017 года.

Программа «Россия-Литва» является инструментом реализации совместных приграничных проектов Калининградской области и Клайпедского, Мариямпольского, Таурагского уездов Литвы, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

Программа «Россия-Эстония», отмечают в правительстве, является инструментом реализации совместных приграничных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Эстонии Кирда-Ээсти, Лыуна — Ээсти, Кеск-Ээсти, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.