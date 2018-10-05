Москва, 5 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. В поздравительной телеграмме говорится, что труд учителя и наставника — это нелёгкий, но благородный и востребованный труд, который пользуется стране особым почётом, сообщается на сайте Кремля

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Глава государства отметил, что от мудрости, терпения, самоотдачи учителей во многом зависит личностное становление подрастающего поколения. По его мнению, российские педагоги достойно выполняют свою высокую подвижническую миссию.

Президент заверил, что «государство и впредь будет делать всё для повышения статуса учителя», и пожелал педагогам здоровья, успехов в работе, талантливых и благодарных учеников.

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Как сообщает ИА REGNUM, 5 октября в России отмечается День учителя. Всемирный день учителя впервые отметили в 1994 году. Россия также присоединилась к празднованию. Ранее День учителя на постсоветском пространстве отмечали в первое воскресенье октября.

Развитие сюжета: Пять выдающихся учителей России и зарубежья

В КНР отмечается День учителя