Минск, 5 октября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Власти Белоруссии объявили персонами нон грата двух человек, уличенных в шпионаже, заявил председатель КГБ республики Валерий Вакульчик. Об этом сообщает 5 октября «БелТа».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон отсюда

По словам руководителя ведомства, двоим иностранным шпионам было предложено покинуть пределы республики на этой неделе. В то же время Вакульчик не уточнил, гражданами какого государства указанные шпионы являются. Председатель КГБ Белоруссии подчеркнул, что их деятельность была связана с внешней политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Белоруссии завершился суд над украинским журналистом Павлом Шаройко. Корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан КГБ Белоруссии 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже.

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