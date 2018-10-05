Ростов-на-Дону, 5 октября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Ростовской области учительница английского языка публично унизила и оскорбила пятиклассника. Инцидент в одной из школ шахтёрского города произошёл ещё 2 октября, но о нём стало известно спустя пару дней.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Унизили

Школьники утверждают, что конфликт разгорелся после того, как под ноги учительницы упала бумажка, отлетевшая от ученика, сидевшего за первой партой. Учительница стала оскорблять ребёнка:

«Дрянь такая. Просто наглость уже выше крыши у этого мальчика. Он в пятом классе. А что он будет делать в следующем году — ножом крутить? Ты к этому идешь? К чему ты идешь, дурень? Ты посмотри, свинюшка какая выросла».

Как следует из видеозаписи, учительница бросила в ученика свои очки и стала кричать, что теперь он должен будет их починить:

«Ты, сволочь, довёл меня до этого. Ты посмотри, какая дрянь! Всё, сейчас мы идем к директору» .

Мальчик стал просить прощения у педагога, старался объяснить обстоятельства произошедшего, но учительница была непреклонна:

«Не получится, хороший мой. На коленях будешь стоять, просить: «Пустите меня в класс». Не пущу тебя в класс. Не пущу».

Учительница довела ребёнка до слёз:

«Что ты сидишь, плачешь? Из тебя никогда не получится мужика. Ты будешь дрянь, дрянь, дрянь. И потом о тебя все будут ноги вытирать. Ты понимаешь, что человек, который не уважает учителя… Ты сидишь не на последней парте. Ты слепой? Тебя в школу слепых и глухих отправить? Как человек с ушами и глазами может сидеть в сантиметре от тебя и не видеть, ты идиот! Вот всем этим детям объясни, почему я не объясняю им урок. Это ты сорвал урок».

«Я не хотел», — сквозь слезы говорит мальчик.

«Ты дурак? Ты за свои поступки отвечаешь? Или твои руки отдельно от твоих мозгов живут? Я всей школе расскажу. Все педагоги будут знать, с кем имеют дело, — со слепым, глухонемым, бессовестным мальчиком».

Видеозапись произошедшего, снятая на камеру мобильного телефона, оказалась в распоряжении «Комсомольской правды». Издание выложило аудиозапись конфликта. О шокирующей истории общения учителя с учеником редакции сообщила мама пострадавшего школьника. Женщина не нашла общий язык с педагогом и написала заявление на имя директора с просьбой провести служебную проверку.

Обратиться в СМИ родительница решилась для того, чтобы руководство общеобразовательного учреждения не отмахнулось от проблемы.

Назначена ли служебная проверка в школе, пока неизвестно. Издание сообщает, что министерство общего и профессионального образования Ростовской области в курсе случившегося.

Пока неизвестно, подана ли жалоба родителями учащихся в прокуратуру. На момент выхода публикации ИА REGNUM не удалось связаться ни с ведомством, ни с приёмной уполномоченного по правам ребёнка в Ростовской области.