Ярославль, 5 октября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Ярославская общественность ждет от нового и.о. мэра Владимира Волкова решения проблем, которые не смог решить Владимир Слепцов. Об этом представители общественности рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Admpereslavl.ru Владимир Волков

Если брать конкретное пожелание, как у Деда Мороза, то надо разобраться с Тормозным шоссе и выездом на Московский проспект в районе проспекта Фрунзе. Желаю всем жителям Липовой и Сокола, чтобы они могли въехать в город нормально, а не стоять в длинных пробках. Про Карабулинскую развязку мечтать бесполезно уже, а вот расширить Тормозное шоссе можно. Это поможет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор группы «Дороги Ярославля» в соцсетях Темур Абдуллаев.

Заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов призвал Владимира Волкова при принятии управленческих решений учитывать то, что Ярославль является одним из крупнейших центров истории и культуры нашей страны.

Надо помнить, что наш город является еще и одним крупнейших туристских центров и сфера туризма должна быть приоритетной в принятии решений мэрии, определяя финансирования этой сферы, так как туризм еще актуализирует для широкой общественности статус роли и места города, как крупнейшего цента истории и культуры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Данилов.

В качестве конкретного дела для нового мэра Данилов предложил привести в порядок территорию церкви Ионна Предтечи, одного из шедевров ярославской архитектуры. Предыдущие власти, по словам Андрея Данилова, сделать этого не смогли.

Представитель ОНФ Анатолий Упадышев посоветовал новому мэру обратить внимание на подъезды к учреждениям социальной сферы.

Мы сегодня с представителями мэрии и ГИБДД выезжали и рассматривали вопрос приведения в нормативное состояние подъезда к перинатальному центру. Хорошее задание построено, обслуживает жителей Ярославля, области и смежных регионов, а подъезд очень узкий из-за стоянки, которая там организована жителями соседних домов. Проезд только однополосный, при нас «Скорая помощь», выезжавшая из перинатального центра, пропускала встречные машины. Стоянка не оборудована, есть вопросы к асфальтировке», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель ярославского отделения ОНФ Анатолий Упадышев.

Глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков советует и.о. мэра наладить контакт с ярославцами.

«Пожелание одно — чтобы он нашел контакт с горожанами и со средствами массовой информации, чего, к сожалению, не было в Переславле. Он не должен быть персоной вне критики. Если человек хочет работать, надо доказать работой, доказать, что он достойный управленец», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Ямщиков.

Общественник Елена Богданова ждет от нового главы города решения проблем с бюджетом, для того, чтобы находились деньги на решение первоочередных задач.

С такими долгами, которые есть, в городе ничего сделать невозможно. Проблему муниципального долга надо решать. Если же брать конкретные проблемы, то для спальных районов это дворы, тротуары. В Брагино многие тротуары просто разрушены. Еще одна проблема — точечная застройка, которую якобы запретили, но по факту она есть. Очень хочется пожелать, чтобы в центре перестали сносить исторические здания, которые не являются объектами культурного наследия. Ну, и конечно, хочется пожелать слышать голос ярославцев. У нас сейчас этого нет, есть только точка зрения областной власти», — сказала Елена Богданова.

Отметим, что вопрос, «что вы ждете от нового мэра», ряд собеседников ИА REGNUM несколько озадачил. Складывалось ощущение, что осознание смены власти в городе еще не произошло, и надежд на лучшее в связи со сменой мэра представители общественности не питают.